Ефремовские пловцы отличились на «Кубке золотого кольца»

В городе Саранск прошел второй этап международного турнира по плаванию «Кубок золотого кольца». В нем приняли участие около 500 спортсменов, среди которых шесть пловцов из Ефремова.

Наши ребята отлично выступили и показали достойные результаты. Алина Петухова завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Илья Мазунов удостоился двух бронзовых наград. Анастасия Чугунова завоевала бронзу в смешанной эстафете. София Назаренко и Ангелина Чернова подтвердили свои разряды.

Тимур Голуб в первый раз участвовал на таких крупных соревнованиях и показал достойный результат.

Тренеры наших спортсменов — Игорь Евгеньевич Самойлов и Александр Сергеевич Богомазов.