Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России

Чтобы выяснить, в каких городах жители больше всего рады гостям, специалисты опросили около 90 тысяч человек. Результаты исследования опубликовала «Российская Газета». Участникам предлагалось оценить утверждение: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по десятибалльной шкале.

Самым дружелюбным городом стала столица Чечни – Грозный. Он набрал 8,3 балла. На 0,1 балла отстал город Северск, расположенный в Томской области. Третье место поделили Гурьевск (Калининградская область), Ессентуки и Майкоп – у каждого по восемь баллов.

Самым «недружелюбным» городом стал Якутск – 6,4 балла. Второе место антирейтинга разделили челябинский Златоуст, Воркута и Новомосковск – они набрали по 6,5 балла. На третьем месте Арзамас и Шахты – по 6,6 балла.