На ул. Октябрьской в Туле легковушка влетела в автобус

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 7 ноября в районе поворота с ул. Октябрьской на ул. Максима Горького в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль BMW. По предварительным данным, автобус пересекал перекресток по ул. Октябрьской, когда в него влетел BMW, следовавший по ул. Максима Горького, со стороны ул. Галкина.

В результате ДТП у автобуса сильно повреждена задняя дверь, а у легковушки передняя часть корпуса. По информации на момент публикации новости, медики увезли в больницу одного пострадавшего из автомобиля BMW.



Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.