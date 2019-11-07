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На ул. Октябрьской в Туле легковушка влетела в автобус

На ул. Октябрьской в Туле легковушка влетела в автобус

По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 7 ноября в районе поворота с ул. Октябрьской на ул. Максима Горького в Туле столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль BMW. По предварительным данным, автобус пересекал перекресток по ул. Октябрьской, когда в него влетел BMW, следовавший по ул. Максима Горького, со стороны ул. Галкина.

В результате ДТП у автобуса сильно повреждена задняя дверь, а у легковушки передняя часть корпуса. По информации на момент публикации новости, медики увезли в больницу одного пострадавшего из автомобиля BMW.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:26 +4
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