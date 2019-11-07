Какие улицы Тулы останутся без света 8 ноября

В пятницу, с 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. М. Горького, 14,

ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),

ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),

ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.),

пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),

ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),

ул. Металлистов,

ул. Советская, 3,

пер. Черниковский, 2-А,

ул. Благовещенская, 8-Д,

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского,

ул. Шевченко, 26,

ул. Кирова, 153, 155,

ул. Марата, 176, 178,

пр-д Марата, 2,

п. Горелки: ул. Низинная, 1-29,

ул. Заречная, 1-29,

п. Станционный, 7-а, 32-49,

п. Трудовой, 138, 139.