Какие улицы Тулы останутся без света 8 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В пятницу, с 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.),
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
- ул. Металлистов,
- ул. Советская, 3,
- пер. Черниковский, 2-А,
- ул. Благовещенская, 8-Д,
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского,
- ул. Шевченко, 26,
- ул. Кирова, 153, 155,
- ул. Марата, 176, 178,
- пр-д Марата, 2,
- п. Горелки: ул. Низинная, 1-29,
- ул. Заречная, 1-29,
- п. Станционный, 7-а, 32-49,
- п. Трудовой, 138, 139.
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