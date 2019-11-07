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Какие улицы Тулы останутся без света 8 ноября

Какие улицы Тулы останутся без света 8 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В пятницу, с 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 14,
  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.),
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
  • ул. Металлистов,
  • ул. Советская, 3,
  • пер. Черниковский, 2-А,
  • ул. Благовещенская, 8-Д,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского,
  • ул. Шевченко, 26,
  • ул. Кирова, 153, 155,
  • ул. Марата, 176, 178,
  • пр-д Марата, 2,
  • п. Горелки: ул. Низинная, 1-29,
  • ул. Заречная, 1-29,
  • п. Станционный, 7-а, 32-49,
  • п. Трудовой, 138, 139.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 0
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