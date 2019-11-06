В Белёвском районе чиновники под присмотром приставов привели в порядок воинский мемориал

Местная администрация не торопилась исполнять вступившее в силу судебное решение.

Судебные приставы добились устранения несанкционированной свалки возле стелы «Героям Великой Отечественной войны» на территории Белевского района.

Ранее природоохранная прокуратура через суд обязала местных чиновников вывезти мусор с территории мемориала. Для исполнения решения суда было возбуждено исполнительное производство, однако никаких мер к расчистке территории местная администрация не предприняла.

Судебным приставом-исполнителем были составлены административные протоколы, назначен штраф. Только после этого чиновники организовали сбор и транспортировку отходов с территории воинского мемориала.