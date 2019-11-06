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В Туле на Зеленстрое сбили беременную женщину

В Туле на Зеленстрое сбили беременную женщину

По предварительным данным, она получила лёгкие травмы.

Как сообщают очевидцы, на проспекте Ленина в Туле, рядом с передвижной ярмаркой на Зеленстрое, водитель легкового автомобиля сбил женщину, находящуюся на позднем сроке беременности.

По предварительным данным, столкновение произошло по касательной, пострадавшая получила лёгкие травмы и к моменту прибытия медиков находилась в сознании.

Как сообщила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова, по предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулём сбившего её внедорожника Toyota Land Cruiser находилась 56-летняя женщина.

UPD: публикация изменена в 20.12, добавлен комментарий УГИБДД.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 +2
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