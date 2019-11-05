Фестиваль «Страна в миниатюре» в Туле: фоторепортаж

Танцы и песни с национальным колоритом, экзотика народов Кавказа и Востока, традиционные костюмы подарили гостям незабываемые впечатления!

В День народного единства в атриуме Тульского кремля прошел ХIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Мероприятие направлено на развитие дружеских отношений между всеми народами, проживающими в регионе.

Туляки и гости города познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурой.

Перед зрителями выступили творческие коллективы национальных общественных организаций и исполнители из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской и Московской областей. Гости фестиваля посетили тематические выставки и мастер-классы.