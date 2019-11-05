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Фестиваль «Страна в миниатюре» в Туле: фоторепортаж

Фестиваль «Страна в миниатюре» в Туле: фоторепортаж

Танцы и песни с национальным колоритом, экзотика народов Кавказа и Востока, традиционные костюмы подарили гостям незабываемые впечатления!

В День народного единства в атриуме Тульского кремля прошел ХIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Мероприятие направлено на развитие дружеских отношений между всеми народами, проживающими в регионе.

Туляки и гости города познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурой.

Перед зрителями выступили творческие коллективы национальных общественных организаций и исполнители из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской и Московской областей. Гости фестиваля посетили тематические выставки и мастер-классы.

Галерея
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Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 36
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 37
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 38
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 39
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Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 42
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 43
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 44
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 45
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 46
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 47
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 48
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 49
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 50
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 51
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 52
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 53
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 54
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 55
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 56
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 57
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 58
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 59
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 60
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 61
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 62
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 63
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 64
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 65
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 66
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 67
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 68
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 69
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 70
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 71
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 72
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 73
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 74
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 75
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 76
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 77
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 78
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 79
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 80
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 81
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 82
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 83
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 84
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 85
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 86
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 87
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 88
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 89
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 90
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 91
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 92
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 93
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 94
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 95
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 96
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 97
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 98
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 99
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Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 101
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Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 103
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 104
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 105
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 106
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 107
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 108
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 109
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 110
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 111
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 112
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 113
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 114
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 115
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 116
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 117
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 118
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 119
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 120
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 121
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 122
Фестиваль национальных культур "Страна в миниатюре", Фото: 123
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:13 +1
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