Навигаторы врут: грузовики в тульском Мясново заезжают в тупик

Администрация города 2 ноября провела обследование улицы 10-й проезд на участке от ул. Чмутова. Улица является тупиковой, однако водители грузовых транспортных средств, ориентируясь на данные поисково-картографических сервисов, прибывают на данный участок как на улицу, по которой возможен проезд на ул. 18-й проезд Мясново.

Власти пообещали направить уведомление в поисково-картографические сервисы для своевременного информирования участников дорожного движения о тупике. Кроме того, запланировано размещение технических средств организации дорожного движения, указывающих на тупик.