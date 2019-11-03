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Навигаторы врут: грузовики в тульском Мясново заезжают в тупик

Навигаторы врут: грузовики в тульском Мясново заезжают в тупик

Городские власти обещали жителям разобраться с проблемой.

Администрация города 2 ноября провела обследование улицы 10-й проезд на участке от ул. Чмутова. Улица является тупиковой, однако водители грузовых транспортных средств, ориентируясь на данные поисково-картографических сервисов, прибывают на данный участок как на улицу, по которой возможен проезд на ул. 18-й проезд Мясново.

Власти пообещали направить уведомление в поисково-картографические сервисы для своевременного информирования участников дорожного движения о тупике. Кроме того, запланировано размещение технических средств организации дорожного движения, указывающих на тупик.

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