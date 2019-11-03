Следствие просит помочь: в Алексинском районе найдено тело мужчины без фаланг двух пальцев

Личность погибшего до сих пор не установлена. Разыскиваются родственники и знакомые.

Труп был обнаружен в апреле 2019 года в лесополосе в районе автодороги «Калуга — Тула», вблизи с. Пластово и Хованское Алексинского района, на границе с Калужской областью. 26 апреля было возбуждено дело об убийстве.

До настоящего времени его личность не установлена.

Приметы: 45−60 лет, рост 165−170 см., худощавого телосложения.

45−60 лет, рост 165−170 см., худощавого телосложения. Особые приметы: прижизненное отсутствие ногтевых фаланг указательного и среднего пальцев правой руки.

прижизненное отсутствие ногтевых фаланг указательного и среднего пальцев правой руки. Был одет: предположительно синие джинсы, трико от термобелья, черная куртка, черные резиновые сапоги 42 размера.

Знаете его? Звоните: 02, 8 (48753) 4−02−38 (МО МВД «Алексинский»), 8 (48753) 4−89−38 (следственный отдел по городу Алексин следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области).







