Их продолжают подделывать! В Тульской области обнаружены 22 фальшивые монеты

Всего в банковском секторе нашего региона в III квартале 2019 года выявлено 166 банкнот Банка России, имеющих признаки подделки.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, традиционно популярны у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры: с июля по сентябрь 2019 года их выявлено 123 штуки. Тысячерублевых банкнот обнаружено 28 штук, номиналом 500 рублей – 3 штук, и одна сторублевая купюра. Кроме того, эксперты Банка России выявили 11 подделок купюр номиналом 2000 рублей.

Мошенники редко, но всё же имитируют не только банкноты. Например, было обнаружено 22 поддельных монеты Банка России номиналом 10 рублей. В III квартале прошлого года среди монет в нашем регионе нашли одну фальшивую пятирублевую монету.

Среди представленных на экспертизу денег иностранных государств обнаружено 2 банкноты номиналом 100 долларов США и 1 банкнота Евросоюза номиналом 500 евро.

Ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков можно на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты», а также в обновленной версии официального мобильного приложения «Банкноты Банка России».