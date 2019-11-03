Спас кота, но улетел в кювет: в соцсетях обсуждают ДТП в Богородицке

Фото Kutuzow Andrew и из паблика «ЧП Тула»

2 ноября вечером в районе Щадиловского пруда на ул. Спортивной в Богородицке водитель «Жигулей» заметил на дороге кота.

20-летний водитель «боевой классики» выкрутил руль, «дабы не брать на себя вину за гибель блохастого. Несколько метров машина виляла по дороге и в итоге оказалась в кювете. Водителю повезло, он отделался парой царапин. „Долго не мог вылезти. Мимо проехали несколько машин и никто не остановился“, — рассказал парень», — пишет паблик «ЧП Тула».



Фото ЧП Тула.

Первоначально пост появился в группе «Свобода слова Богородицк». Там читатели активно обсуждают происшествие.

Кто-то пишет, что никакого кота не было, другие призывают не обращать внимания на кошек на дороге и беречь себя в первую очередь.

А вы как думаете?