Прокурор Тульской области Роман Прасков рассмотрит обращения предпринимателей

Тематический приём состоится во всех подразделениях прокуратуры региона во вторник, 5 ноября.

С 9.00 до18.00 прием предпринимателей и представителей бизнес-структур будет осуществляться в прокуратуре области, городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах.

Бизнесмены получат необходимые правовые консультации и смогут обратиться с заявлениями по различным вопросам. В Туле приём проведет прокурор области Роман Прасков и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Юлия Спасская.