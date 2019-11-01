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Прокурор Тульской области Роман Прасков рассмотрит обращения предпринимателей

Прокурор Тульской области Роман Прасков рассмотрит обращения предпринимателей

Тематический приём состоится во всех подразделениях прокуратуры региона во вторник, 5 ноября.

С 9.00 до18.00 прием предпринимателей и представителей бизнес-структур будет осуществляться в прокуратуре области, городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах.

Бизнесмены получат необходимые правовые консультации и смогут обратиться с заявлениями по различным вопросам. В Туле приём проведет прокурор области Роман Прасков и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Юлия Спасская.

Мероприятие состоится по адресу: пр-т Ленина, д. 55, телефон для справок и записи: 36-31-58.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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