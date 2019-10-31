Жуткий пожар в центре Тулы: женщина госпитализирована, обожженный мужчина сбежал

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 31 октября 2019 года на улице Михеева произошел серьезный пожар: в доме №10-а загорелась квартира на первом этаже. К моменту прибытия пожарных из окон валил дым, было видно открытое пламя.

Спасатели выбили двери и окна и смогли проникнуть внутрь помещения. Там они обнаружили двух пострадавших: мужчину и женщину. У обоих были серьезные ожоги. Женщину отнесли на носилках в автомобиль скорой помощи. А вот второй пострадавший внезапно вскочил на ноги и убежал. Поймать его и оказать ему помощь не удалось: никто не ожидал такого поворота.

По словам очевидцев, мужчина сильно обожжен: ожоги головы и тела. Так что, возможно, он находится в состоянии болевого шока.

По словам соседей, причиной пожара мог стать обогреватель. Эта информация сейчас проверяется.

На момент публикации новости угрозы распространения огня нет, на месте работают не менее 5 пожарных расчетов и 3 бригады скорой помощи. Из задымленных помещений спасены три человека.

UPD. Новость обновлена в 14.14 в связи с новыми обстоятельствами.

Как сообщил с места происшествия наш корреспондент, пострадавший мужчина был обнаружен примерно в километре от места пожара, в автокооперативе на ул. Демьянова. Его немедленно забрала приехавшая скорая. Врачи оказывают ему помощь.