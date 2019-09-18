новости
новости
Регистрация
«Туламашзавод» и еще 14 тульских предприятий могут перевести на четырехдневку

«Туламашзавод» и еще 14 тульских предприятий могут перевести на четырехдневку

Пока в тестовом режиме.

В России на некоторых предприятиях собираются провести эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней. Как сообщил замминистра экономического развития Петр Засельский в интервью «Известиям», в этом будут участвовать предприятия, входящие в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

— На предприятиях… работники 30−40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий, — подчеркнул замминистра.

Отметим, что в нацпроект входят 15 организаций, расположенных в Тульской области. Среди них есть такие предприятия: «Туламашзавод», «Новомосковский завод керамических материалов», «Пластик», «Полема», ЗАО «Индустрия сервис», «Тулаэлектропривод», ООО «Аэрозоль Новомосковск», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Презент упаковка», ООО «Спасское», «Алексинская бумажно-картонная фабрика», АО «ГОТЭК-Центр», «Тулажелдормаш», ООО «Индустриальные системы водоотвода Стандартпарк», ООО «Металлопрокатный завод».

Как сообщает издание, эксперимент по четырехдневке обсудят в ближайшее время в Минтруде.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:45 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Туламашзаводчетырехдневная рабочая неделяминтруд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»
В Туле прошел фестиваль «Национальный квартал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.