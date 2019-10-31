С 1 января приставы получат звания, повыше зарплату и досрочный выход на пенсию

С 1 января 2020 года служба судебных приставов станет полноценной силовой структурой, а ее сотрудники будут носить погоны и звания. Соответствующий закон 1 октября 2019 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

О том, что ждать от этой реформы, в преддверии профессионального праздника, который отмечается 1 ноября, рассказал руководитель УФССП России по Тульской области Евгений Киреенков.

– Полномочий у нас более чем достаточно, и с будущего года их не станет меньше. Увеличится зарплата у сотрудников ведомства, и я уверен, что это станет дополнительным стимулом для сотрудников работать еще лучше. Но и требования к ним будут предъявлять более высокие. С нового года изменится принцип набора сотрудников, появятся ограничения по состоянию здоровья, образованию, наличию судимости и другие, – пояснил Киреенков.

Что же касается же работы ведомства в этом году, то по данным статистики за 9 месяцев 2019 года региональное управление из более чем 600 000 исполнительных производств окончило уже 184 тысячи. Общая взысканная сумма составила 3,6 млрд рублей.

Традиционно особое внимание уделялось принудительному взысканию алиментов. На данный момент за этот год взыскано более 50 млн рублей.

Евгений Киреенков отметил, что приставы в своей работе используют различные методы понуждения должников к исполнению обязанностей, но самым действенным из них является:

запрет на выезд за границу. Под него попали около 6000 человек, благодаря чему сумма долгов сократилась на 5 млн рублей;

ограничение специального права (например, права управлять автомобилем). Под него попали 2 000 человек и погасили 10 млн рублей.

Кроме этого, на 810 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях за невыплату без причины денег на содержание ребенка на протяжении более 2 месяцев. Уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ возбуждены на 430 человек.

Другая не социально значимая категория производств – взыскание заработной платы. За 9 месяцев этого года благодаря вмешательству приставов туляки получили 42 млн заработанных рублей.

По словам Евгения Киреенкова, последние годы увеличивается число исполнительных производств по поводу предоставления жилья детям-сиротам. На сегодняшний день фактически исполнено 146 производств. Главный пристав Тульской области подчеркнул, что исполнительных по предоставлению квартир тем, кто живет в ветхом жилье, немного.