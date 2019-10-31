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В Новомосковске в здание бывшего кинотеатра «Победа» переедет ЗАГС

В Новомосковске в здание бывшего кинотеатра «Победа» переедет ЗАГС

Такое решение приняли депутаты.

На заседании Собрания депутатов МО город Новомосковск рассмотрели вопрос перехода городского ЗАГСа и мировых судей в здание бывшего кинотеатра «Победа», которое имеет для города как архитектурную, так и историческую ценность.

Как сообщается на сайте муниципального образования, в этом вопросе депутаты проголосовали «ЗА».

Впишется ли «Победа» в этой роли в новый архитектурный облик городской площади? Этот вопрос депутаты будут обсуждать с разработчиками проекта — специалистами архитектурного бюро «Верста».

 

Напомним, кинотеатр «Победа» был закрыт судом в связи с многочисленными нарушениями противопожарной безопасности. Новомосковский городской суд вынес это решение 11 июля 2018 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:59 0
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