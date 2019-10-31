Москва снова подарила Туле автобусы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По инициативе Алексея Дюмина, согласно достигнутым договоренностям с правительством Москвы, в октябре этого года предприятие МКП «Тулгорэлектротранс» получило на безвозмездной основе 30 автобусов марки ЛиАЗ.

Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-5, низкопольные, оснащены для перевозки маломобильных групп населения и в соответствии с требованиями в области обеспечения транспортной безопасности, а также кондиционерами, звуковыми автоинформаторами и цифровыми информационными табло, кнопками сигнала водителю.

– Я до этого ездил на разных автобусах, есть с чем сравнить. Этот автобус очень комфортный. В салоне тепло, хорошее освещение, пассажиры довольны. Есть камеры, которые помогают при посадке и высадке, — рассказал водитель автобусного маршрута № 12 Юрий Бурмистров.

Переданные транспортные средства работают на 11 регулярных городских маршрутах Тулы: № 1, 5, 11, 12, 13, 16, 21, 26, 28, 36, 38.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев отметил, что новые автобусы были необходимы областному центру, чтобы улучшить транспортное городское сообщение.