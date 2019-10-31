Москва снова подарила Туле автобусы
В город поступили 30 автобусов ЛиАЗ.
По инициативе Алексея Дюмина, согласно достигнутым договоренностям с правительством Москвы, в октябре этого года предприятие МКП «Тулгорэлектротранс» получило на безвозмездной основе 30 автобусов марки ЛиАЗ.
Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-5, низкопольные, оснащены для перевозки маломобильных групп населения и в соответствии с требованиями в области обеспечения транспортной безопасности, а также кондиционерами, звуковыми автоинформаторами и цифровыми информационными табло, кнопками сигнала водителю.
– Я до этого ездил на разных автобусах, есть с чем сравнить. Этот автобус очень комфортный. В салоне тепло, хорошее освещение, пассажиры довольны. Есть камеры, которые помогают при посадке и высадке, — рассказал водитель автобусного маршрута № 12 Юрий Бурмистров.
Переданные транспортные средства работают на 11 регулярных городских маршрутах Тулы: № 1, 5, 11, 12, 13, 16, 21, 26, 28, 36, 38.
Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев отметил, что новые автобусы были необходимы областному центру, чтобы улучшить транспортное городское сообщение.
Дмитрий Ярцев
– Этот подарок очень своевременный. В феврале этого года администрации Тулы губернатор поручил усилить работу муниципального транспорта. На тот момент выпуск автобусов на маршруты составлял 86 единиц. Сейчас — 151 единица. В феврале вечером на улицы Тулы выходили 22 автобуса, сейчас это — 65-68 единиц. В результате число жалоб от жителей на неудовлетворительную работу муниципального пассажирского транспорта значительно сократилось. Наравне с автобусами за это время мы увеличили выпуск на линии троллейбусов и трамваев.