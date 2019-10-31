Компания «Полипласт Новомосковск» приняла участие в акции «Новомосковск, дыши!»

30 октября вдоль дороги, идущей от автовокзала Новомосковска вдоль улицы Мира, высадили аллею крупногабаритных 12-летних саженцев клена остролистного Друммонди.

В мероприятии приняли участие глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина, благочинный церквей Новомосковского округа протоиерей Владимир Лысиков, руководитель группы «Экология» в Экспертном совете при губернаторе Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов, руководство и коллектив компании «Полипласт Новомосковск» и других промышленных предприятий, поддержавших акцию, а также волонтеры «Экологической защиты» — студенты Новомосковского политехнического и технологического колледжей.

Перед высадкой заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина вручила благодарности министра природных ресурсов и экологии Тульской области руководству предприятий:

АО «НАК «Азот» компании «ЕвроХим»,

ООО «Полипласт Новомосковск»,

ООО «Оргсинтез»,

ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск»,

АО «Новомосковскогнеупор»,

Тульский филиал ООО «МСК-НТ»,

ООО «Вторпласт».

Благодарности были вручены за большой вклад, активное участие и помощь компаний в благоустройстве и озеленении социально значимых объектов города.



На ул. Мира в Новомосковске высадили крупномеры – 12-летние клёны.

Генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв рассказал:

Александр Ковалёв – Завод уделяет большое внимание экологическим мероприятиям, в частности, в акции «Новомосковск, дыши!» предприятие участвует уже несколько лет. Озеленение не только улучшает внешний вид города, но и положительно влияет на общую экологическую обстановку.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов отметил важность зеленых насаждений вдоль автодорог:

Вадим Баранов – Деревья выполняют важную экологическую роль по охране окружающей среды от загрязнения различными веществами, вносимыми грузовыми автомобилями, автобусами, легковыми автомобилями, являются действенным средством регулирования загрязняющих веществ. Клён Друммонди, который мы высаживаем сегодня, хорошо подходит для городских условий и имеет повышенный иммунитет к различным заболеваниям.

«Новомосковск, дыши!» — масштабная акция, начавшаяся в 2013 году, со времени старта проекта в городе высажено порядка 4 тысяч крупногабаритных деревьев.