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Как выбрать безопасную «незамерзайку»: советы Роспотребнадзора

Как выбрать безопасную «незамерзайку»: советы Роспотребнадзора

Специалисты рекомендуют внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

Большинство «незамерзаек» изготавливают из спиртовых растворов с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, однако этот спирт не токсичен. Все стеклоомывающие жидкости содержат непищевые спирты и непригодны для употребления.

Нелегальные производители «незамерзайки» используют метиловый спирт – он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения и другим заболеваниям.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. Обращайте внимание на этикетку – там должен быть указан адрес производителя, название и назначение продукции, а также её состав, срок годности и меры предосторожности.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 0
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