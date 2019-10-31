Как выбрать безопасную «незамерзайку»: советы Роспотребнадзора

Большинство «незамерзаек» изготавливают из спиртовых растворов с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, однако этот спирт не токсичен. Все стеклоомывающие жидкости содержат непищевые спирты и непригодны для употребления.

Нелегальные производители «незамерзайки» используют метиловый спирт – он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения и другим заболеваниям.

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. Обращайте внимание на этикетку – там должен быть указан адрес производителя, название и назначение продукции, а также её состав, срок годности и меры предосторожности.