Кому в Тульской области снизили налоги
31 октября 2019 года депутаты Тульской областной думы приняли ряд законов, снижающих налоговую нагрузку.
31 октября 2019 года на заседании Тульской областной думы депутаты нового созыва приняли присягу.
А потом рассмотрели 71 вопрос, в том числе законопроекты о льготах по налогу на имущество для предприятий потребкооперации, транспортному налогу для опекунов детей-инвалидов и налогу на прибыль участникам региональных инвестконтрактов.
- Организации потребкооперации обслуживают сельские населенные пункты, - пояснила депутат Галина Алешина. – В основном это розничная торговля в деревнях, селах. В регионе 708 таких мест, причем 611 из них – это совсем малонаселенные пункты. И более 90 магазинов потребкооперации являются убыточными. А для жителей очень важно иметь магазин в селе или деревне. Чтобы поддержать потрекооперацию, мы делаем преференции для таких организаций. Это позволит сохранить сельские магазины, рабочие места и уровень заработной платы работников, а также направлять сэкономленные средства на развитие пунктов розничной торговли в сельской местности.
Закон устанавливает для объектов недвижимости организаций потребкооперации на период 2020–2022 годов ставку налога на имущество в следующих размерах:
2020 год – 0,4%
2021 год – 0,45%
2022 год – 0,5%.
Налоговая база организаций исчисляется от кадастровой стоимости. Под действие закона не попадают объекты, сданные в аренду.
По прогнозам, сумма выпадающих доходов бюджета Тульской области может составить в 2020 году около 6,7 млн. рублей.
- Мы внесли изменения в Закон Тульской области «О транспортном налоге». От транспортного налога освобождена еще одна категория граждан - опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Транспортная льгота будет распространяться в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 200 л. с., - пояснил зампред Тульской облдумы Александр Рем.
По его словам, к нему поступило несколько обращений от данной категории граждан. А всего в Тульской области, по данным на 01.08.2019, в территориальных органах опеки и попечительства состоят на учете 966 инвалидов с детства, признанных судом недееспособными и находящихся под опекой.
Прогнозируемая сумма выпадающих доходов бюджета Тульской области максимально может составить около 10 млн. рублей в год. Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
По словам депутата Ильи Курилова, законопроект «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территории Тульской области», который депутаты рассмотрели в первом чтении, относится к одному из самых важных, принципиально значимых направлений законотворческой деятельности.
- Предоставлены преференции в виде региональной части налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов на территории Тульской области. А федеральная часть налога полностью обнуляется. Пониженная налоговая ставка будет установлена с 1 января 2020 года. Срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций составит четыре года, - пояснил Илья Курилов.
13,5% – для участников, реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 100 млн. руб. Обязательное условие – срок капвложений не должен превышать трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
12,5% – для участников, реализующих региональные инвестиционные проекты с объемом капвложений не менее 5 млрд. руб, в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
- Считаю, такие меры будут стимулировать инвесторов вкладывать средства в экономику региона, - подчеркнул Илья Курилов.
Напомним, что сегодня депутаты также провели «Час контроля» и обсудили с министром транспорта региона работу системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Тульской области.