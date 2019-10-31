Кому в Тульской области снизили налоги

31 октября 2019 года на заседании Тульской областной думы депутаты нового созыва приняли присягу.

А потом рассмотрели 71 вопрос, в том числе законопроекты о льготах по налогу на имущество для предприятий потребкооперации, транспортному налогу для опекунов детей-инвалидов и налогу на прибыль участникам региональных инвестконтрактов.

- Организации потребкооперации обслуживают сельские населенные пункты, - пояснила депутат Галина Алешина. – В основном это розничная торговля в деревнях, селах. В регионе 708 таких мест, причем 611 из них – это совсем малонаселенные пункты. И более 90 магазинов потребкооперации являются убыточными. А для жителей очень важно иметь магазин в селе или деревне. Чтобы поддержать потрекооперацию, мы делаем преференции для таких организаций. Это позволит сохранить сельские магазины, рабочие места и уровень заработной платы работников, а также направлять сэкономленные средства на развитие пунктов розничной торговли в сельской местности.

Закон устанавливает для объектов недвижимости организаций потребкооперации на период 2020–2022 годов ставку налога на имущество в следующих размерах:

2020 год – 0,4%

2021 год – 0,45%

2022 год – 0,5%.

Налоговая база организаций исчисляется от кадастровой стоимости. Под действие закона не попадают объекты, сданные в аренду.

По прогнозам, сумма выпадающих доходов бюджета Тульской области может составить в 2020 году около 6,7 млн. рублей.

- Мы внесли изменения в Закон Тульской области «О транспортном налоге». От транспортного налога освобождена еще одна категория граждан - опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Транспортная льгота будет распространяться в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 200 л. с., - пояснил зампред Тульской облдумы Александр Рем.

По его словам, к нему поступило несколько обращений от данной категории граждан. А всего в Тульской области, по данным на 01.08.2019, в территориальных органах опеки и попечительства состоят на учете 966 инвалидов с детства, признанных судом недееспособными и находящихся под опекой.

Прогнозируемая сумма выпадающих доходов бюджета Тульской области максимально может составить около 10 млн. рублей в год. Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

По словам депутата Ильи Курилова, законопроект «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территории Тульской области», который депутаты рассмотрели в первом чтении, относится к одному из самых важных, принципиально значимых направлений законотворческой деятельности.

- Предоставлены преференции в виде региональной части налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов на территории Тульской области. А федеральная часть налога полностью обнуляется. Пониженная налоговая ставка будет установлена с 1 января 2020 года. Срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций составит четыре года, - пояснил Илья Курилов.

13,5% – для участников, реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных вложений по которым составил не менее 100 млн. руб. Обязательное условие – срок капвложений не должен превышать трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

12,5% – для участников, реализующих региональные инвестиционные проекты с объемом капвложений не менее 5 млрд. руб, в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

- Считаю, такие меры будут стимулировать инвесторов вкладывать средства в экономику региона, - подчеркнул Илья Курилов.

Напомним, что сегодня депутаты также провели «Час контроля» и обсудили с министром транспорта региона работу системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Тульской области.