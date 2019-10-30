Трассу в Тульской области перекрыл опрокинувшийся грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 октября в 8.45 на 261 км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе опрокинулся грузовик. По предварительным данным, двигаясь в южном направлении, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание на дорожное полотно.

Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время в месте ДТП значительно затруднено движение транспорта.

- Полицейские ГИБДД ведут работу для осуществления безопасного дорожного движения автомобилей в южном направлении дороги. На месте происшествия работает Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа полиции, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.