новости
новости
Регистрация
ДТП на М-2 под Тулой: видеорегистратор снял момент выезда «Весты» на встречку

ДТП на М-2 под Тулой: видеорегистратор снял момент выезда «Весты» на встречку

Водитель легковушки госпитализирован.

Редакция Myslo получила в свое распоряжение запись с видеорегистратора грузовика, в который днем 30 октября врезался легковой автомобиль. На записи хорошо видно, что «Хюндай» движется по своей полосе и внезапно из встречного потока выезжает «Лада Веста». Времени среагировать на сложившуюся ситуацию у водителя грузовика не было.
 

 
Напомним, днем 30 октября в районе 200 км трассы М-2 «Крым» (неподалеку от села Грумант) произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля «Хюндай» и легковушки «Лада Веста». Перед столкновением грузовик двигался в направлении Москвы, а «Лада» — в сторону Щекино.
 
Судя по записи видеорегистратора, водитель «Весты» совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошел боковой удар, лишивший автомобиль виновника автоаварии переднего крыла и двери, а у грузовика оторвало бензобак.
 
По имеющей на данный момент информации, водитель «Лады» госпитализирован в тяжелом состоянии.
Галерея
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 1
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 2
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 3
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 4
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 5
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 6
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 7
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 8
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 9
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 10
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 11
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 12
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 13
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 14
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 15
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 16
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 17
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 18
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 19
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 20
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 21
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 22
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддвстречкавидеорегистратор
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды
Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды
Сеть супермаркетов «Перекресток» в Подмосковье приглашает туляков на работу
Сеть супермаркетов «Перекресток» в Подмосковье приглашает туляков на работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.