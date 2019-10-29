Фото Алексея Горохова.
Окно в природу: в Платоновском парке Тулы замечена ласка
Тульский фотограф Алексей Горохов поделился с редакцией Myslo снимками милого зверька.
На фото – тульская ласка. Она уже успела сменить шубку на белую, зимнюю, и ее теперь легко заметить среди листьев.
– Сегодня у меня было откровенно дерьмовое настроение. Но встреча с этой очаровательной «моделью» принесла мне радость. Все-таки я, в первую очередь, фотограф дикой природы, – рассказал Алексей Горохов.
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