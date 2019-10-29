Окно в природу: в Платоновском парке Тулы замечена ласка

Фото Алексея Горохова.

На фото – тульская ласка. Она уже успела сменить шубку на белую, зимнюю, и ее теперь легко заметить среди листьев.

– Сегодня у меня было откровенно дерьмовое настроение. Но встреча с этой очаровательной «моделью» принесла мне радость. Все-таки я, в первую очередь, фотограф дикой природы, – рассказал Алексей Горохов.