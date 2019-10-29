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Окно в природу: в Платоновском парке Тулы замечена ласка
Фото Алексея Горохова.

Окно в природу: в Платоновском парке Тулы замечена ласка

Тульский фотограф Алексей Горохов поделился с редакцией Myslo снимками милого зверька.

На фото – тульская ласка. Она уже успела сменить шубку на белую, зимнюю, и ее теперь легко заметить среди листьев.

– Сегодня у меня было откровенно дерьмовое настроение. Но встреча с этой очаровательной «моделью» принесла мне радость. Все-таки я, в первую очередь, фотограф дикой природы, – рассказал Алексей Горохов.

 

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Ласка в Платоновском парке, Фото: 1
Ласка в Платоновском парке, Фото: 2
Ласка в Платоновском парке, Фото: 3
Ласка в Платоновском парке, Фото: 4
Ласка в Платоновском парке, Фото: 5
Ласка в Платоновском парке, Фото: 6
Ласка в Платоновском парке, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:08 +15
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