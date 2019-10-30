Фото из архива Myslo.
Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-При Тулы»
Не пропустите это большое спортивное событие!
В областной столице состоится XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А» — «Гран-При Тулы». На соревнования съедутся сильнейшие спортсмены со всей России.
За звание лучших они будут бороться в манеже стадиона «Арсенал». Вход для зрителей свободный.
расписание турнира
4 ноября:
- 14.00 — предварительные бои
- 16.00 — открытие соревнований
5 ноября:
- 14.00 — предварительные бои
6 ноября:
- 14.00 — 1/4 финала
7 ноября:
- 16.00 — полуфинал
8 ноября:
- 17.00 – финальные бои
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