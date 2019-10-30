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Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-При Тулы»
Фото из архива Myslo.

Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-При Тулы»

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В областной столице состоится XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А» — «Гран-При Тулы». На соревнования съедутся сильнейшие спортсмены со всей России.

За звание лучших они будут бороться в манеже стадиона «Арсенал». Вход для зрителей свободный.

расписание турнира

4 ноября:

  • 14.00 — предварительные бои
  • 16.00 — открытие соревнований

5 ноября:

  • 14.00 — предварительные бои

6 ноября:

  • 14.00 — 1/4 финала

7 ноября:

  • 16.00 — полуфинал

8 ноября:

  • 17.00 – финальные бои
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:34 +2
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