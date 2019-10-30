Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-При Тулы»

Фото из архива Myslo.

Не пропустите это большое спортивное событие!

В областной столице состоится XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А» — «Гран-При Тулы». На соревнования съедутся сильнейшие спортсмены со всей России.

За звание лучших они будут бороться в манеже стадиона «Арсенал». Вход для зрителей свободный.

расписание турнира

4 ноября:

14.00 — предварительные бои

16.00 — открытие соревнований

5 ноября:

14.00 — предварительные бои

6 ноября:

14.00 — 1/4 финала

7 ноября:

16.00 — полуфинал

8 ноября: