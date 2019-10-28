За три дня 38 туляков сели за руль подшофе

С 25 по 27 октября на дорогах региона за нетрезвое вождение были задержаны 38 автолюбителей. 21 человек привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 15 задержанных отказались от освидетельствования, а двоим грозит уголовная ответственность – ранее они уже садились за руль «под градусом».

По всем эпизодам были составлены административные материалы. Сотрудники Тульской Госавтоинспекции напоминают, что за пьяную езду и отказ от прохождения медосвидетельствования водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух лет.

При повторном нарушении водителю грозит уголовное наказание – взыскание на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные либо принудительные работы, а в особо тяжёлых случаях – лишение свободы сроком до двух лет.