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Где в Туле отключат электроэнергию 29 октября

Где в Туле отключат электроэнергию 29 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Макаренко, 13, 26,
  • ул. Коминтерна, 2-А,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. 1-й Красный, 15,
  • ул. Белкина, 25, 27, 27-А,
  • ул. Болдина, 104,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
  • ул. Овражная, 36-44 (чётн.),
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
  • пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
  • ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 3-я Криволученская, 10-20 (чётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 10, 22-28 (чётн.),
  • пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 9-а,
  • ул. Демешковская, 7,
  • ул. Зелёная, 1, 2.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:45 +3
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