Экс-министр здравоохранения Тульской области стал главврачом больницы в Мытищах

Фото пресс-службы минздрава Московской области.

С 24 октября он возглавляет Мытищинскую городскую клиническую больницу.

Экс-министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков назначен главврачом Мытищинской городской клинической больницы. Нового руководителя коллективу представил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Напомним, Андрей Третьяков возглавлял министерство здравоохранения Тульской области 2,5 года. 10 октября председатель регионального правительства Валерий Шерин сообщил, что Третьяков написал заявление об уходе по собственному желанию на имя губернатора.

Сейчас обязанности министра исполняет Татьяна Сёмина.