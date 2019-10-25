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Будущих мам в Туле больше не будут направлять в туберкулезный диспансер

Будущих мам в Туле больше не будут направлять в туберкулезный диспансер

Документ об обязательном направлении женщин в стационар перед процедурой ЭКО отменен.

В распоряжении Myslo оказался приказ тульского минздрава, подписанный буквально на днях, «Об организации работы по направлению жителей Тульской области на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)».

Приказ регламентирует порядок проведения процедуры ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования в Тульской области: начиная от специальной комиссии, которая отбирает пациентов для проведения процедуры ЭКО, до порядка проведения этой процедуры.

Новый приказ утвердил:

  • положение о комиссии по отбору пациентов на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),
  • перечень медицинских организаций, которые будут проводить процедуру ЭКО на средства ОМС,
  • порядок отбора семейных пар,
  • критерии по их отбору,
  • документы, сопровождающие процедуру, и сроки,

и многое другое.

В новом приказе мы не нашли упоминаний об обязательном направлении в туберкулезный стационар женщин, готовящихся к процедуре ЭКО. И это хорошо. Напомним, почему.

 

Эту проблему Myslo поднял два месяца назад. В своем большом материале мы рассказали о проблеме тулячек, которые готовятся к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Их всех направляли в противотуберкулезный диспансер для сдачи анализов на внелегочный туберкулез (туберкулез половых органов). Это заболевание наряду с другими является противопоказанием для ЭКО.

Сдавать анализ нужно несколько дней, и здоровым женщинам приходилось почти неделю лежать в стационаре на одной территории с больными открытой формой туберкулеза.

Да, женщины находились в обособленном отделении, но медперсонал один, территория для прогулок одна. Тулячки много раз жаловались на такой порядок обследования, на что получали ответ: есть приказ, по нему и работаем.

В Тульской области на тот момент действительно существовал приказ 2015 года №366-ОСН «Об утверждении Регламента фтизиатрического обследования женщин, нуждающихся в оказании медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий методом ЭКО».

Что возмущало?

  • Такого обследования нет ни в одном регионе из близлежащих, включая Москву, — приказ был чисто тульским «изобретением».
  • Еще одно противопоказание для ЭКО — онкология. Но на нее почему-то тулячек не обследовали. В чем разница?
  • Если делать ЭКО в платной клинике, такого обследования не назначают.
  • Если пациентка получает направление на ЭКО по полису из райцентра (например, из Щекино), ей достаточно получить справку от фтизиатра о том, что она не состоит на учете. И всё.

Минздрав на наши вопросы ответов не нашел. А вот сами тулячки считают, что тубдиспансеру просто были нужны стационарные больные для получения средств из бюджета и от Фонда ОМС: таким образом в Туле обследовались около 300 пациенток в год. Так или иначе, мы рады, что ситуация изменилась.

Согласно новому документу минздрава, приказ 2015 года отменен.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:10 +6
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