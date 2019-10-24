В Пролетарском районе Тулы ребёнок провалился в колодец теплосетей

Фото: vk.com/tulaproletarskii

В одном из дворов Пролетарского района шестилетний мальчик провалился в колодец теплосетей. Об этом очевидцы написали в соцсетях. По их словам, ребенок побежал к дому, но поскользнулся и съехал в почти трехметровый колодец, частично заполненный водой.

Мальчик отделался испугом и лёгкими ушибами. Вытащить ребёнка и его отца, попытавшегося ему помочь, удалось сотрудникам расположенной в ближайшем доме коммерческой фирмы.

Сразу после инцидента на опасном участке появились заграждения и предупреждающие надписи. Сообщается, что родители мальчика обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто отвечает за состояние и эксплуатацию опасного колодца – местные жители утверждают, что колодец открыт достаточно давно.