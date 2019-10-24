новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе Тулы ребёнок провалился в колодец теплосетей
Фото: vk.com/tulaproletarskii

В Пролетарском районе Тулы ребёнок провалился в колодец теплосетей

По предварительным данным, мальчик отделался лёгкими ушибами.

В одном из дворов Пролетарского района шестилетний мальчик провалился в колодец теплосетей. Об этом очевидцы написали в соцсетях. По их словам, ребенок побежал к дому, но поскользнулся и съехал в почти трехметровый колодец, частично заполненный водой.

Мальчик отделался испугом и лёгкими ушибами. Вытащить ребёнка и его отца, попытавшегося ему помочь, удалось сотрудникам расположенной в ближайшем доме коммерческой фирмы.

Сразу после инцидента на опасном участке появились заграждения и предупреждающие надписи. Сообщается, что родители мальчика обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто отвечает за состояние и эксплуатацию опасного колодца – местные жители утверждают, что колодец открыт достаточно давно.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:15 +6
Другие статьи по темам
Событие
ребенок провалился в колодецколодец теплосетейоткрытый колодец
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.