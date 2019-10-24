Имущество тульских должников продадут с молотка в Туле и Рязани

12 ноября 2019 года в этих городах пройдут торги по продаже арестованного имущества.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

12 ноября 2019 года в 11.00 состоятся торги в виде аукциона по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.

На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму

1 млн 911 тыс. рублей (квартира).

Также 12.11.2019 в 11.00 торги пройдут по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 3.

На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 84 млн 427 тыс. рублей (квартиры, жилой дом, земельные участки, нежилые помещения, артскважины, общежитие, объект незавершенного строительства).

Прием заявок осуществляется до 5 ноября 2019 года по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам: