Имущество тульских должников продадут с молотка в Туле и Рязани
12 ноября 2019 года в этих городах пройдут торги по продаже арестованного имущества.
УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
12 ноября 2019 года в 11.00 состоятся торги в виде аукциона по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 200.
На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму
1 млн 911 тыс. рублей (квартира).
Также
На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 84 млн 427 тыс. рублей (квартиры, жилой дом, земельные участки, нежилые помещения, артскважины, общежитие, объект незавершенного строительства).
Прием заявок осуществляется до 5 ноября 2019 года по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:
- Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 3 и 5;
- Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 112;
- Орел, ул. МОПРа, 24, каб. 510.