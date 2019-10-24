новости
новости
Регистрация
Тульский школьник насмерть отравился газом из баллончика: начата доследственная проверка

Тульский школьник насмерть отравился газом из баллончика: начата доследственная проверка

12-летний мальчик скончался 23 октября в пос. Ленинский.

Следственными органами СК РФ по Тульской области начата доследственная проверка по факту смерти 12-летнего ребенка у одного из корпусов Центра образования №46 в пос. Ленинский.

Напомним, тело мальчика было обнаружено днем 23 октября. Предположительная причина смерти – отравление газом из баллончика. Как сообщил Myslo человек, хорошо знакомый с ситуацией, мальчик вместе с компанией нескольких друзей в тот день находился на пустыре рядом со школой.  Место не проходное, поэтому они и выбрали его, чтобы нюхать газ.

Когда одному из ребят стало плохо, остальные побежали в школьную столовую за помощью. Вызвали скорую, прибывшие медики не смогли спасти школьника. 

– В настоящее время следователями выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
смерть школьникаотравление газом из баллончика
Место
Тулапос Ленинский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Имущество тульских должников продадут с молотка в Туле и Рязани
Имущество тульских должников продадут с молотка в Туле и Рязани
На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных
На какие сайты заходят туляки: рейтинг интернет-ресурсов на основе открытых данных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.