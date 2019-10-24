Тульский школьник насмерть отравился газом из баллончика: начата доследственная проверка

Следственными органами СК РФ по Тульской области начата доследственная проверка по факту смерти 12-летнего ребенка у одного из корпусов Центра образования №46 в пос. Ленинский.

Напомним, тело мальчика было обнаружено днем 23 октября. Предположительная причина смерти – отравление газом из баллончика. Как сообщил Myslo человек, хорошо знакомый с ситуацией, мальчик вместе с компанией нескольких друзей в тот день находился на пустыре рядом со школой. Место не проходное, поэтому они и выбрали его, чтобы нюхать газ.

Когда одному из ребят стало плохо, остальные побежали в школьную столовую за помощью. Вызвали скорую, прибывшие медики не смогли спасти школьника.

– В настоящее время следователями выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.