В тульском клубе состоится большой сольный концерт Дельфина

Музыкант представит композиции из своего нового альбома «442» 9 ноября в клубе Backstage.

Альбом признан самым необычным релизом года, возглавившим топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры!

Это прекрасное, полное романтики, психоделии и экспериментов, путешествие по необъятному простору интеллектуальной музыки. На живых выступлениях это путешествие обретает особенную осязаемость, проникающую внутрь каждым словом и импульсом барабанов. Каждая новая работа — эксперимент и вызов предыдущему творчеству. Предугадать невозможно, что будет в последующем лайве.

Приобрести билеты на концерт Дельфина можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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