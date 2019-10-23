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Рекламу Tele2 признали лучшей в телеком отрасли
Фото предоставлены пресс-службой Tele2.

Рекламу Tele2 признали лучшей в телеком отрасли

Оператор получил сразу две серебряные награды в главной международной премии в области маркетинга – Effie Awards Europe.

Авторитетное жюри отметило кампанию «Другие правила» и социальный проект «Добавь бабушку в друзья». Tele2 также стала единственной обладательницей премии в телекоме.

«Другие правила» позволили компании завоевать репутацию оператора с нестандартным подходом и оставаться единственным растущим мобильным оператором в телеком-отрасли России. Вторую награду Tele2 получила за социальный проект «Добавь бабушку в друзья».

Эта кампания оператора привлекла внимание к тому, что пожилые люди нуждаются в помощи в освоении мобильного интернета и соцсетей.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- Мы устанавливаем подходы, которые замечают и копируют конкуренты. Победа на Effie доказывает не просто эффективность нашей стратегии, но ее адаптивность, своевременность и способность угадывать ожидания клиентов.

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сегодня, в 18:10 0
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