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В Тульской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное ­­­160 экваторам
Фото пресс-службы УФПС Тульской области.

В Тульской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное ­­­160 экваторам

Получается, что почтовые машины в нашем регионе за год проходят путь длиной свыше 6,5 миллионов километров.

Автопарк почтовых машин УФПС Тульской области насчитывает 103 единиц транспорта. В том числе 16 специализированных автомобилей курьерской службы и 6 передвижных отделений почтовой связи на базе шасси ГАЗ и УАЗ.

Общая протяженность почтовых маршрутов в регионе составляет более 23 тысяч километров. А в штате автобазы работают 111 сотрудников.

Профессия водитель входит в тройку самых важных в почтовой отрасли. Именно от них зависит как быстро и в каком состоянии придет груз.

Обучение водителей ведется постоянно, в несколько этапов в течение года. Ежегодно водители повторяют правила дорожного движения по 20-часовой программе, потом сдают экзамены. Кроме того, проводится инструктаж и практические занятия по вождению в разных погодных условиях: переход с зимы на лето и, наоборот, с лета на зиму, поездки в условиях гололеда, распутицы, снежных заносов и так далее.

Обучение вновь принятых и опытных водителей проводится на территории автобазы. А в начале года предприятие проводит конкурс профессионального мастерства, на котором определяют лучшего почтового водителя области.

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