В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в школьной раздевалке произошло возгорание. Огонь быстро распространился по всему помещению, едкий удушливый дым заполнил два этажа.

Сотрудники школы срочно передали информацию о происшествии в службу спасения и эвакуировали детей. Менее чем за пять минут из школы вывели 123 человека.

Пожарные прибыли на место за десять минут, на локализацию условного возгорания ушло 20 минут. В учениях были задействованы три автоцистерны и автолестница.

– Наша цель – отработка с администрацией школы совместных действий по тушению пожара, эвакуации детей и взаимодействию с пожарной охраной. Всё это поможет не допустить трагических последствий, – отметил врио начальника пожарно-спасательной части № 31 Александр Медведев.