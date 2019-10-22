В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж
На территории образовательного учреждения прошли пожарно-тактические учения.
По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в школьной раздевалке произошло возгорание. Огонь быстро распространился по всему помещению, едкий удушливый дым заполнил два этажа.
Сотрудники школы срочно передали информацию о происшествии в службу спасения и эвакуировали детей. Менее чем за пять минут из школы вывели 123 человека.
Пожарные прибыли на место за десять минут, на локализацию условного возгорания ушло 20 минут. В учениях были задействованы три автоцистерны и автолестница.
– Наша цель – отработка с администрацией школы совместных действий по тушению пожара, эвакуации детей и взаимодействию с пожарной охраной. Всё это поможет не допустить трагических последствий, – отметил врио начальника пожарно-спасательной части № 31 Александр Медведев.