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В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж

На территории образовательного учреждения прошли пожарно-тактические учения.

По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки в школьной раздевалке произошло возгорание. Огонь быстро распространился по всему помещению, едкий удушливый дым заполнил два этажа.  

Сотрудники школы срочно передали информацию о происшествии в службу спасения и эвакуировали детей. Менее чем за пять минут из школы вывели 123 человека.

Пожарные прибыли на место за десять минут, на локализацию условного возгорания ушло 20 минут. В учениях были задействованы три автоцистерны и автолестница.

– Наша цель – отработка с администрацией школы совместных действий по тушению пожара, эвакуации детей и взаимодействию с пожарной охраной. Всё это поможет не допустить трагических последствий, – отметил врио начальника пожарно-спасательной части № 31 Александр Медведев.

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Пожарные учения в Первомайском, Фото: 1
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 2
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 3
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 4
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 5
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 6
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 7
Пожарные учения в Первомайском, Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +1
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