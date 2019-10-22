Вдоль главной площади Тулы ограничили парковку

Это связано с обустройством и работой Губернского катка.

Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время работы Губернского катка, открытие которого состоится 15 ноября.