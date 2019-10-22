Вдоль главной площади Тулы ограничили парковку
Это связано с обустройством и работой Губернского катка.
Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время работы Губернского катка, открытие которого состоится 15 ноября.
Ограничения начали действовать с 22 октября 2019 года и продлятся до 20 марта 2020 года.
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