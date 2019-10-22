новости
новости
Регистрация
Вдоль главной площади Тулы ограничили парковку

Вдоль главной площади Тулы ограничили парковку

Это связано с обустройством и работой Губернского катка.

Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения во время работы Губернского катка, открытие которого состоится 15 ноября.

Ограничения начали действовать с 22 октября 2019 года и продлятся до 20 марта 2020 года.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
ограничение парковки и стоянкиобеспечение безопасности дорожного движенияГубернский каток
Место
Тулаплощадь Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж
В школе поселка Первомайский потушили условный пожар: фоторепортаж
В Донском суд отправил необязательную мать на обязательные работы
В Донском суд отправил необязательную мать на обязательные работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.