В центре Тулы появится филиал музея-заповедника «Поленово»

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В 2020 году в тульском музейном квартале на ул. Металлистов в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля откроется филиал музея-заповедника «Поленово». Об этом сообщает федеральный Минкульт.

В музейно-выставочном комплексе «Поленовское подворье» разместится выставочный зал с постоянной экспозицией, посвященной художнику и другие пространства.

В 2018 году в музей-заповедник «Поленово» провёл 72 выставки, из которых 24 – в других регионах России и восемь – за рубежом. Усадьбу художника за год посетили 145 тысяч человек.