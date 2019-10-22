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В центре Тулы появится филиал музея-заповедника «Поленово»
Фото: mkrf.ru

В центре Тулы появится филиал музея-заповедника «Поленово»

Торжественное открытие состоится в преддверии празднования 500-летия городского кремля.

В 2020 году в тульском музейном квартале на ул. Металлистов в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля откроется филиал музея-заповедника «Поленово». Об этом сообщает федеральный Минкульт.

В музейно-выставочном комплексе «Поленовское подворье» разместится выставочный зал с постоянной экспозицией, посвященной художнику и другие пространства.

В 2018 году в музей-заповедник «Поленово» провёл 72 выставки, из которых 24 – в других регионах России и восемь – за рубежом. Усадьбу художника за год посетили 145 тысяч человек.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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Место
Туламузей-заповедник Поленово

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