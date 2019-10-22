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В Туле на улице Пролетарской бетонный столб падает на газовую трубу и жилой дом

В Туле на улице Пролетарской бетонный столб падает на газовую трубу и жилой дом

О происшествии в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Вечером 22 октября местные жители сообщили в редакцию, что на улице Пролетарской возле одного из частных домов начал падать бетонный столб.

Как сообщил корреспондент Myslo с места происшествия, угол наклона столба приличный: около 50−60 градусов. В нескольких метрах от опоры — газовая труба и крыша жилого частного дома.

По словам местных, в таком состоянии столб находится уже сутки — вчера в него врезался автомобиль. Приехавшие по вызову специалисты срезали провода, но саму опору не убрали.

Сейчас на месте находятся представители тульской Городской службы спасения, которые вновь вызвали спецбригаду. Столб будут либо ставить вертикально и укреплять, либо попытаются аккуратно уложить его, чтобы он не повредил газовую трубу и дом.

Галерея
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 1
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 2
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 3
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 4
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 5
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 6
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 7
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 8
На улице Пролетарской столб падает на газовую трубу, Фото: 9
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:53 +5
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