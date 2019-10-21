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В Туле появилась первая станция зарядки электромобилей

В Туле появилась первая станция зарядки электромобилей

Несколько месяцев она будет бесплатной.

В Туле, в новом городском пространстве «Искра», открылась первая станция зарядки электромобилей. Создатель и руководитель проекта Валентин Лабзин рассказал Myslo:

Валентин Лабзин

- Наша компания «Лабзин Моторс» занимается продажей и обслуживанием электромобилей в Туле. Мы приняли решение открыть станцию зарядки, так как рынок нужно развивать параллельно: продажи, сервис, зарядная инфраструктура.
 
Несколько месяцев станция будет работать бесплатно, однако более точный период пока называть сложно. Доступ к станции осуществляется по картам, которые мы будем выдавать владельцам «электричек».
 

По словам Валентина, здесь смогут заряжаться практически все электрокары.

– Максимальная мощность станции — 22 кВт/ч, которую, например, может взять на борт Tesla. Что касается других электромобилей, например, Nissan Leaf или BMW i3, они возьмут максимальную мощность, установленную производителем.

Сейчас в Туле примерно 10−15 электрокаров и один электрический мотоцикл, который сделал Дмитрий Сытин.

Валентин Лабзин отметил, что компания планирует установить еще несколько станций зарядки в центре города. Актуально ли это в Туле?
 
- Невозможно развивать что-то одно. Не будут покупать электроавтомобили, пока не будет зарядных станций и наоборот. Мы начали процесс, а со временем и город подтянется и другие компании.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +10
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