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В Туле Губернский каток откроется 15 ноября
Фото из архива Myslo.

В Туле Губернский каток откроется 15 ноября

На три недели раньше, чем в прошлом.

В этом году Губернский каток в Туле откроется 15 ноября. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что по поручению главы региона в этом году каток начнет работать с 15 ноября — на 3 недели раньше, чем в прошлом. Монтаж оборудования уже начался.

Напомним, что по инициативе Алексея Дюмина с 2017 года каждый зимний сезон на центральной площади Тулы работает открытый каток с искусственным льдом. Площадка оборудована раздевалками и прокатом коньков. Вход для всех желающий бесплатный. Площадь катка в этом году составит 26×60 метров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:52 +7
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