Тульский минздрав проверит законность расчетов с врачами Ленинской районной больницы

Медики заявили, что их зарплата существенно отличается от плановых показателей, которых должна была достигнуть оплата труда врачей к 2019 году в рамках исполнения майских указов президента. Myslo запросил официальный комментарий министерства. И вот что нам ответили:

По поступившему обращению министерство здравоохранения Тульской области проведет проверку Ленинской РБ в части законности расчетов с персоналом учреждения.

Также в ведомстве подтвердили:

«учитывая, что среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляет 31969 рублей, целевой показатель зарплаты врачей – 63938 рублей. По статистике, фактическая среднемесячная зарплата врачей в регионе превысила 65000 рублей».

О финансировании бюджетных медорганизаций в минздраве рассказали:

«Для большей части медучреждений основной источник финансирования – средства обязательного медицинского страхования, которые оно получает за оказание медицинской помощи в рамках выполнения программы госгарантий. При выполнении объемов медицинской помощи средства ОМС полностью закрывают потребность в средствах, необходимых для выплаты заработной платы».

Однако в целом финансирование складывается из трех источников: региональный бюджет, средства обязательного медицинского страхования (ОМС) и доходы от платных услуг.

Кроме этого, в пресс-службе минздрава Тульской области рассказали об изменениях в условиях оплаты труда, уведомление о котором подписывали врачи Ленинской районной больницы в августе. Основанием для изменений стали поправки в постановление правительства Тульской области от 22 января 2016 г. №21 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области».

«Этот документ определяет размеры, состав и условия выплат заработной платы медицинских работников. Так, заработная плата медработников состоит из трех частей – это гарантированные, стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Чтобы исключить манипуляции с заработной платой путем регулирования размеров дополнительных выплат, размер окладов был увеличен в 2 раза.

То есть, выросла именно гарантированная часть выплат», – говорится в ответе минздрава Тульской области.

Поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников в зависимости от занимаемой должности предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики». Указ не устанавливает конкретные размеры заработной платы работников учреждений здравоохранения и систему оплаты их труда, а обуславливает повышение оплаты труда работников бюджетного сектора экономики достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.

Зарплату по новой системе медики получат при расчете за октябрь.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в 2020 году на федеральном уровне должен быть принят ряд нормативных документов, касающихся оплаты труда.

Напомним, врачи были возмущены низкой оплатой труда и заявили о готовности начать итальянскую забастовку:

«Почему в квитках о заработной плате мы не видим тех же цифр, которые указаны в отчетах об исполнении майских указов президента? Мы, даже работая на несколько ставок – за себя и медсестру, не в силах получить столько, сколько указано в отчетах минздрава, – рассказали корреспонденту Myslo медики из Ленинской районной больницы. – Даже если для отчетности берется начисленная, а не фактически полученная зарплата, то указанной суммы не получается. Мы по факту получаем минимум в два раза меньше».