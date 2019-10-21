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Часть Пролетарского округа Тулы временно оставят без тепла из-за аварии
Изображение Michael Gaida с сайта Pixabay

Часть Пролетарского округа Тулы временно оставят без тепла из-за аварии

На участке теплотрассы в районе ул. Марата выявили течь.

Во вторник 22 октября, на головном участке теплосети на ул. Марата в Туле запланированы аварийно-восстановительные работы. Из-за этого временно приостановят работу котельной Тульского патронного завода
 
«В настоящее время на участке теплотрассы на ул. Марата выявлена течь. Предполагается заменить 10 погонных метров аварийного трубопровода Д -325 мм», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Работы планируют провести 22 октября с 7.00 до 23.00. На это время будет прекращена подача тепла по следующим адресам:
 
- ул. Марата, д.162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180;
 
- ул. Кирова, д. 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 178а, 180, 180а;
 
- ул. Серова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а;
 
- ул. Немцова, д. 1, 2, 5, 6, 7;
 
- ул. Глинки, д. 1, 2, 4, 5, 6;
 
- ул. Кутузова, д.4;
 
- проезд Марата, д.2;
 
- детский сад № 93, гимназия № 30, Химический лицей, Медсанчасть № 6.
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Автор: Сергей Стариков
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