Часть Пролетарского округа Тулы временно оставят без тепла из-за аварии

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На участке теплотрассы в районе ул. Марата выявили течь.

Во вторник 22 октября, на головном участке теплосети на ул. Марата в Туле запланированы аварийно-восстановительные работы. Из-за этого временно приостановят работу котельной Тульского патронного завода

«В настоящее время на участке теплотрассы на ул. Марата выявлена течь. Предполагается заменить 10 погонных метров аварийного трубопровода Д -325 мм», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы планируют провести 22 октября с 7.00 до 23.00. На это время будет прекращена подача тепла по следующим адресам:

- ул. Марата, д.162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180;

- ул. Кирова, д. 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 178а, 180, 180а;

- ул. Серова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а;

- ул. Немцова, д. 1, 2, 5, 6, 7;

- ул. Глинки, д. 1, 2, 4, 5, 6;

- ул. Кутузова, д.4;

- проезд Марата, д.2;

- детский сад № 93, гимназия № 30, Химический лицей, Медсанчасть № 6.