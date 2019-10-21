Экс-директора Алексинского маштехникума осудят за мошенничество и дачу взятки

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Женщина вместе со своими сообщниками фиктивно трудоустроила в учреждение «мертвые души», а затем пыталась откупиться от чекистов.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора «Алексинский машиностроительный техникум» и двух её пособников. Они обвиняются в крупном мошенничестве с использованием служебного положения и даче взятки по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с 1 сентября 2016 года по 23 октября 2018 года Ольга Евграфова вместе со своими подчинёнными фиктивно трудоустраивала на различные должности работников, которые фактически не работали в учреждении. Начисляемую им зарплату злоумышленники похищали – сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

После того, как о деятельности преступной группы стало известно силовикам, Ольга Евграфова вместе с дочерью пыталась передать полмиллиона рублей начальнику местного отделения ФСБ – предполагалось, что за эту сумму он не будет направлять материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В рамках оперативно-розыскного мероприятия злоумышленники были задержаны. Уголовное дело направлено в суд.