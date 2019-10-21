новости
новости
Регистрация
Экс-директора Алексинского маштехникума осудят за мошенничество и дачу взятки
Фото из архива MySlo

Экс-директора Алексинского маштехникума осудят за мошенничество и дачу взятки

Женщина вместе со своими сообщниками фиктивно трудоустроила в учреждение «мертвые души», а затем пыталась откупиться от чекистов.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора «Алексинский машиностроительный техникум» и двух её пособников. Они обвиняются в крупном мошенничестве с использованием служебного положения и даче взятки по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с 1 сентября 2016 года по 23 октября 2018 года Ольга Евграфова вместе со своими подчинёнными фиктивно трудоустраивала на различные должности работников, которые фактически не работали в учреждении. Начисляемую им зарплату злоумышленники похищали – сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

После того, как о деятельности преступной группы стало известно силовикам, Ольга Евграфова вместе с дочерью пыталась передать полмиллиона рублей начальнику местного отделения ФСБ – предполагалось, что за эту сумму он не будет направлять материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В рамках оперативно-розыскного мероприятия злоумышленники были задержаны. Уголовное дело направлено в суд.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:36 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениемошенничестводача взяткипрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На новогодних праздниках в Туле выступит Трофим
На новогодних праздниках в Туле выступит Трофим
Туляков приглашают на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» в стиле стимпанк
Туляков приглашают на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» в стиле стимпанк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.