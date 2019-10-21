Туляков приглашают на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» в стиле стимпанк

Фото предоставлено театром-студией "МЮСЛИ".

Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями.

Театр-студия «МЮСЛИ» приглашает туляков на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» по мотивам великой сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении.

Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому Принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звёзд.

Режиссер спектакля — Людмила Кацеро.

Дата и время: 26 октября в 18.30 Место: ГКЗ (ул. Советская, 2). Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно заказать по телефону +7 (902)905−99−71.