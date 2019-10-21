новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» в стиле стимпанк
Фото предоставлено театром-студией "МЮСЛИ".

Туляков приглашают на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» в стиле стимпанк

Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями.

Театр-студия «МЮСЛИ» приглашает туляков на премьеру пластического спектакля «Маленький Принц» по мотивам великой сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Это опыт путешествия по фантастическим Вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправятся в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении.

Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому Принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звёзд.

Режиссер спектакля — Людмила Кацеро.

Дата и время: 26 октября в 18.30 Место: ГКЗ (ул. Советская, 2). Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно заказать по телефону +7 (902)905−99−71.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:30 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пластический спектакльМаленький принцтеатр-студия Мюсли

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-директора Алексинского маштехникума осудят за мошенничество и дачу взятки
Экс-директора Алексинского маштехникума осудят за мошенничество и дачу взятки
В Туле определили лучших фехтовальщиков: фоторепортаж
В Туле определили лучших фехтовальщиков: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.