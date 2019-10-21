Что делать, если у вас украли смартфон?

Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию. Как показывает статистика, кража телефона является одним из наиболее распространенных уголовных преступлений. Особенно часто воры орудуют в местах большого скопления людей, где можно незаметно вытащить гаджет из кармана или сумки владельца.

Если это произошло с вами – действуйте незамедлительно и не поддавайтесь эмоциям, есть вероятность, что вам удастся вернуть свой любимый смартфон.

Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена. Как это сделать?

Рекомендации дает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Проверьте, активирована ли у вас возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью вы сможете заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их. Всегда используйте сложный пин-код или вход по биометрическим данным. Даже если ваш телефон украдут, вору придется приложить усилия, чтобы взломать блокировку и получить доступ к содержимому смартфона. Регулярно делайте резервное копирование данных или настройте его автоматическое выполнение раз в неделю. Так вы в любом случае сохраните ценные данные, даже если лишитесь устройства. По той же причине храните фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. В этом случае вы без ущерба для важных файлов сможете удаленно стереть всё с устройства, при этом сами данные сохранятся. Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).

Что делать, если ваш смартфон уже украден?

Позвоните на свой номер с другого телефона – возможно, вы где-то оставили свой смартфон, его заметят и ответят вам. Если ответа нет, отследите местоположение смартфона, воспользовавшись функцией «Найти телефон». Если у вас Android – откройте страницу android.com/find и войдите в свой аккаунт Google. Далее – выберите нужное устройство и отметьте его как потерянное, после чего на него придет уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство. На iOS все так же просто: зайдите в приложение «Локатор» (iOS 13 и новее) / «Найти iPhone» (iOS 12 и старше) или перейдите на веб-сайт iCloud.com и отслеживайте устройство. Не забывайте, что сервис показывает только примерное местоположение смартфона. Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно. Это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство. Если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции «Найти iPhone» будет невозможно. Если после стирания данных с устройства удалить его из учетной записи, функция блокировки активации выключится. После этого постороннее лицо сможет использовать ваше устройство. Обратитесь к оператору связи, чтобы заблокировать сим-карту, которая осталась в телефоне. Если этого не сделать сразу, вор сможет воспользоваться быстрым переводом из смс и вывести с вашего счета средства. Заблокируйте банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству. Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором обслуживаетесь, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден. Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах – так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов. Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Некоторые страховые компании за определенную плату готовы возместить ущерб от кражи телефона. Для этого при наступлении страхового случая необходимо представить документы, подтверждающие обращение в полицию, а также, если потребуется, постановление о возбуждении уголовного дела. При положительном решении потерпевшему будет выплачена страховая компенсация.

В мире, где люди тратят внушительные суммы на новые смартфоны, несмотря на свои порой скромные доходы, для кого-то потеря дорогого гаджета может стать настоящей трагедий.

Однако стоит помнить, что кражей смартфона неприятности не заканчиваются – впоследствии можно получить огромный шлейф проблем – лишиться денег, столкнуться с утечкой данных и персональной информации, которые могут нанести урон репутации.

Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества, – не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с «лучшим другом» могут «утечь» и все ваши секреты.