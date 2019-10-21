новости
новости
Регистрация
Что делать, если у вас украли смартфон?

Что делать, если у вас украли смартфон?

Советы дает Роскачество.

Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию. Как показывает статистика, кража телефона является одним из наиболее распространенных уголовных преступлений. Особенно часто воры орудуют в местах большого скопления людей, где можно незаметно вытащить гаджет из кармана или сумки владельца.

Если это произошло с вами – действуйте незамедлительно и не поддавайтесь эмоциям, есть вероятность, что вам удастся вернуть свой любимый смартфон.

Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена. Как это сделать?

Рекомендации дает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

  1. Проверьте, активирована ли у вас возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью вы сможете заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их.
  2. Всегда используйте сложный пин-код или вход по биометрическим данным. Даже если ваш телефон украдут, вору придется приложить усилия, чтобы взломать блокировку и получить доступ к содержимому смартфона.
  3. Регулярно делайте резервное копирование данных или настройте его автоматическое выполнение раз в неделю. Так вы в любом случае сохраните ценные данные, даже если лишитесь устройства.
  4. По той же причине храните фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. В этом случае вы без ущерба для важных файлов сможете удаленно стереть всё с устройства, при этом сами данные сохранятся.
  5. Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).

Что делать, если ваш смартфон уже украден?

  1. Позвоните на свой номер с другого телефона – возможно, вы где-то оставили свой смартфон, его заметят и ответят вам.
  2. Если ответа нет, отследите местоположение смартфона, воспользовавшись функцией «Найти телефон». Если у вас Android – откройте страницу android.com/find и войдите в свой аккаунт Google. Далее – выберите нужное устройство и отметьте его как потерянное, после чего на него придет уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство. На iOS все так же просто: зайдите в приложение «Локатор» (iOS 13 и новее) / «Найти iPhone» (iOS 12 и старше) или перейдите на веб-сайт iCloud.com и отслеживайте устройство. Не забывайте, что сервис показывает только примерное местоположение смартфона.
  3. Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно. Это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство. Если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции «Найти iPhone» будет невозможно. Если после стирания данных с устройства удалить его из учетной записи, функция блокировки активации выключится. После этого постороннее лицо сможет использовать ваше устройство.
  4. Обратитесь к оператору связи, чтобы заблокировать сим-карту, которая осталась в телефоне. Если этого не сделать сразу, вор сможет воспользоваться быстрым переводом из смс и вывести с вашего счета средства.
  5. Заблокируйте банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству. Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором обслуживаетесь, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден.
  6.  Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах – так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.
  7. Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Некоторые страховые компании за определенную плату готовы возместить ущерб от кражи телефона. Для этого при наступлении страхового случая необходимо представить документы, подтверждающие обращение в полицию, а также, если потребуется, постановление о возбуждении уголовного дела. При положительном решении потерпевшему будет выплачена страховая компенсация.

В мире, где люди тратят внушительные суммы на новые смартфоны, несмотря на свои порой скромные доходы, для кого-то потеря дорогого гаджета может стать настоящей трагедий.

Однако стоит помнить, что кражей смартфона неприятности не заканчиваются – впоследствии можно получить огромный шлейф проблем – лишиться денег, столкнуться с утечкой данных и персональной информации, которые могут нанести урон репутации.

Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой экспертизы Роскачества, – не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве, иначе вместе с «лучшим другом» могут «утечь» и все ваши секреты.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:51 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кража смартфонароскачество

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Группа врачей из Ленинской районной больницы готова начать итальянскую забастовку
Группа врачей из Ленинской районной больницы готова начать итальянскую забастовку
Ночное ДТП на ул. Шоссейной: ГИБДД разыскивает водителя Mazda
Ночное ДТП на ул. Шоссейной: ГИБДД разыскивает водителя Mazda
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.