Ночное ДТП на ул. Шоссейной: ГИБДД разыскивает водителя Mazda

Ранее Myslo сообщал о ночном ДТП, которое случилось 20 октября в Туле на ул. Шоссейной. В УГИБДД раскрыли подробности происшествия.

По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Mazda Verisa не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем в Mitsubishi Colt.

В аварии пострадали 38-летний водитель Mitsubishi, две его пассажирки (девочки 14 и 15 лет), а также 22-летняя пассажирка Mazda. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель Mazda покинул место ДТП. Сейчас сотрудники Госавтоинспеции устанавливают его местонахождение.

Отметим, что при осмотре салона Mazda внутри обнаружили несколько емкостей с алкоголем, закуску, нарды и пневматическое ружье. Кроме того, внутри стоял сильный запах спиртного.