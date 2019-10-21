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Ночное ДТП на ул. Шоссейной: ГИБДД разыскивает водителя Mazda

Ночное ДТП на ул. Шоссейной: ГИБДД разыскивает водителя Mazda

Напомним, в аварии пострадали четыре человека.

Ранее Myslo сообщал о ночном ДТП, которое случилось 20 октября в Туле на ул. Шоссейной. В УГИБДД раскрыли подробности происшествия.
 
По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Mazda Verisa не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем в Mitsubishi Colt.
 
В аварии пострадали 38-летний водитель Mitsubishi, две его пассажирки (девочки 14 и 15 лет), а также 22-летняя пассажирка Mazda. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель Mazda покинул место ДТП. Сейчас сотрудники Госавтоинспеции устанавливают его местонахождение.
 
Отметим, что при осмотре салона Mazda внутри обнаружили несколько емкостей с алкоголем, закуску, нарды и пневматическое ружье. Кроме того, внутри стоял сильный запах спиртного.
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В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 1
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 2
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 3
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 4
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 5
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 6
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 7
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 8
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 9
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 10
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 11
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 12
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 13
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 14
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 15
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 16
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 17
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 18
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 19
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:54 +1
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