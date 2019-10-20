В Туле закрыли мотосезон: фоторепортаж

Фото Александра Каналина.

Мотоциклисты проехали колонной от площади Ленина до парка «Патриот».

19 октября тульские байкеры закрыли мотосезон. По традиции, мотоциклисты проехали колонной по городу, стартовав с площади Ленина.

Мотопробег проследовал по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот».

Именно в «Патриоте» и развернулся большой праздник. Здесь участников ждал концерт тульских исполнителей и чаепитие.