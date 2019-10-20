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В Туле закрыли мотосезон: фоторепортаж
Фото Александра Каналина.

В Туле закрыли мотосезон: фоторепортаж

Мотоциклисты проехали колонной от площади Ленина до парка «Патриот».

19 октября тульские байкеры закрыли мотосезон. По традиции, мотоциклисты проехали колонной по городу, стартовав с площади Ленина.

Мотопробег проследовал по проспекту Ленина, ул. Рязанской и Восточному обводу до парка «Патриот».

Именно в «Патриоте» и развернулся большой праздник. Здесь участников ждал концерт тульских исполнителей и чаепитие.

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Закрытие мотосезона 2019, Фото: 54
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 55
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 56
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 57
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 58
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 59
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 60
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 61
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 62
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 63
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 64
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 65
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 66
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 67
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 68
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 69
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 70
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Закрытие мотосезона 2019, Фото: 72
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 73
Закрытие мотосезона 2019, Фото: 74
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Закрытие мотосезона 2019, Фото: 76
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:12 +5
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