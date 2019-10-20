12 боксеров из Тульской области стали победителями турнира «Мемориал Жабарова»

Фото Федерации бокса Тульской области.

Боксеры из Тульской области завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 31 бронзовую медали на XII межрегиональном турнире класса «Б», посвященном памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова. Соревнования завершились в спортивной школе «Металлург».

В трех возрастных группах 37 комплектов медалей разыграли более 180 боксеров из 30 команд, представлявших 9 российских регионов.



Как сообщает региональная Федерация бокса, победителями соревнований среди юношей 13-14 лет стали Владимир Антоновский (36 кг, Тула), Александр Ракитин (43 кг, Узловая), Дмитрий Поляков (48 кг, Узловая) и Никита Волков (50 кг, Тула).



В возрастной группе юношей 15-16 лет первенствовали Владислав Чечин (48 кг, Новомосковск), Андрей Филатов (54 кг, Тула), Борис Серёгин (60 кг, Тула), Андрей Шлапаков (66 кг, Узловая) и Антон Свиридов (+80 кг, Тула).



Среди юниоров 17-18 лет первые места заняли Адель Кисленко (56 кг, Узловая), Роман Кондратьев (60 кг, Узловая) и Антон Карпенко (69 кг, Узловая).