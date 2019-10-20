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12 боксеров из Тульской области стали победителями турнира «Мемориал Жабарова»
Фото Федерации бокса Тульской области.

12 боксеров из Тульской области стали победителями турнира «Мемориал Жабарова»

Поздравляем наших ребят!

Боксеры из Тульской области завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 31 бронзовую медали на XII межрегиональном турнире класса «Б», посвященном памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова. Соревнования завершились в спортивной школе «Металлург».

В трех возрастных группах 37 комплектов медалей разыграли более 180 боксеров из 30 команд, представлявших 9 российских регионов.

Как сообщает региональная Федерация бокса, победителями соревнований среди юношей 13-14 лет стали Владимир Антоновский (36 кг, Тула), Александр Ракитин (43 кг, Узловая), Дмитрий Поляков (48 кг, Узловая) и Никита Волков (50 кг, Тула).

В возрастной группе юношей 15-16 лет первенствовали Владислав Чечин (48 кг, Новомосковск), Андрей Филатов (54 кг, Тула), Борис Серёгин (60 кг, Тула), Андрей Шлапаков (66 кг, Узловая) и Антон Свиридов (+80 кг, Тула).

Среди юниоров 17-18 лет первые места заняли Адель Кисленко (56 кг, Узловая), Роман Кондратьев (60 кг, Узловая) и Антон Карпенко (69 кг, Узловая).

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Мемориал Жабарова 2019, Фото: 1
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Мемориал Жабарова 2019, Фото: 3
Мемориал Жабарова 2019, Фото: 4
Мемориал Жабарова 2019, Фото: 5
Мемориал Жабарова 2019, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:43 +2
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