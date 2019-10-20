В Туле на дороге бросили машину с оскорбительными надписями

Вечером 19 октября в ГИБДД поступила информация о том, что на повороте с ул. Кутузова на ул. Вильямса в Туле стоит легковой автомобиль. Закрытая на ключ машина находилась на проезжей части таким образом, что создавала угрозу ДТП для других машин. Интересно, что на правом борту и задней части легковушки кто-то написал белой краской оскорбительные слова.

Судя по слою пыли на корпусе, стеклах, зеркалах и фарах, машина могла где-то стоять долгое время. Водителя рядом с авто на момент приезда сотрудников ДПС не было, а вот на асфальте виднелись следы, словно транспортно средство кто-то умышленно вытолкал на дорогу с прилегающей территории.

Когда появились надписи — после того, как авто поставили таким образом, или перед этим — неизвестно.