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В Туле на дороге бросили машину с оскорбительными надписями

В Туле на дороге бросили машину с оскорбительными надписями

Каким образом автомобиль оказался на проезжей части - загадка.

Вечером 19 октября в ГИБДД поступила информация о том, что на повороте с ул. Кутузова на ул. Вильямса в Туле стоит легковой автомобиль. Закрытая на ключ машина находилась на проезжей части таким образом, что создавала угрозу ДТП для других машин. Интересно, что на правом борту и задней части легковушки кто-то написал белой краской оскорбительные слова.
 
Судя по слою пыли на корпусе, стеклах, зеркалах и фарах, машина могла где-то стоять долгое время. Водителя рядом с авто на момент приезда сотрудников ДПС не было, а вот на асфальте виднелись следы, словно транспортно средство кто-то умышленно вытолкал на дорогу с прилегающей территории.
 
Когда появились надписи — после того, как авто поставили таким образом, или перед этим — неизвестно.
Галерея
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 1
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 2
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 3
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 4
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 5
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 6
Автомобиль с оскорбительными надписями, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:33 +14
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