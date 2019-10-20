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Губернатор поздравил работников дорожной отрасли и пищевой промышленности с профессиональными праздниками

Губернатор поздравил работников дорожной отрасли и пищевой промышленности с профессиональными праздниками

Алексей Дюмин обратился к жителям Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли:

С каждым годом количество автомобилей в регионе растёт, расширяется наша дорожная сеть, и работа по её обустройству выходит на качественно новый уровень.

Благодаря внедрению передовых технологий увеличивается срок службы дорог, есть возможность совершенствовать дорожную инфраструктуру круглогодично, делать её более безопасной и комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Растут масштабы, стоящих перед вами задач, а значит – и требования к вашему труду, который на виду у каждого жителя. От вас зависят не только стабильная работа дорожного хозяйства региона, но и дальнейшее экономическое развитие всей Тульской области.

Спасибо вам за непростую работу в любую погоду, в любое время суток. За высокую ответственность, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!

Также губернатор обратился к работникам пищевой промышленности:

- Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашему труду на прилавках магазинов Тульской области всегда можно найти качественные продукты питания.

Вы вносите большой вклад в укрепление экономики нашего региона, развитие сельского хозяйства и сферы торговли.

Сегодня наша пищевая промышленность не стоит на месте. В ней открываются новые предприятия и модернизируются уже действующие, создаются дополнительные рабочие места. Но основным залогом стабильной работы отрасли всегда остаются ваши профессионализм, трудолюбие и преданность делу.

Уверен, что так будет и впредь. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и успехов!

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