Губернатор поздравил работников дорожной отрасли и пищевой промышленности с профессиональными праздниками

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли:

С каждым годом количество автомобилей в регионе растёт, расширяется наша дорожная сеть, и работа по её обустройству выходит на качественно новый уровень.

Благодаря внедрению передовых технологий увеличивается срок службы дорог, есть возможность совершенствовать дорожную инфраструктуру круглогодично, делать её более безопасной и комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Растут масштабы, стоящих перед вами задач, а значит – и требования к вашему труду, который на виду у каждого жителя. От вас зависят не только стабильная работа дорожного хозяйства региона, но и дальнейшее экономическое развитие всей Тульской области.

Спасибо вам за непростую работу в любую погоду, в любое время суток. За высокую ответственность, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!